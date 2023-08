Festa del gelato, sagra della faraona, musica dal vivo e due ospiti d’eccezione ‘Notte di stelle’, Mogol e Aaron. Tutto ciò è in programma da mercoledì 9 a martedì 15 agosto a Massa Martana (Perugia) in occasione del nuovo appuntamento con le ‘Giornate massetane’, con la pro loco territoriale in campo per la gestione e l’organizzazione dei numerosi eventi. C’è la collaborazione del Comune.

