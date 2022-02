McDonald’s cerca 29 figure fra Perugia e Terni: come candidarsi

McDonald’s cerca 29 nuovi candidati da inserire nei ristoranti dell’Umbria, in particolare 19 a Perugia e 10 a Terni. «Posizioni che – specifica la catena – rientrano nel piano di crescita nazionale, che prevede quest’anno l’assunzione di 5 mila nuove persone in tutta Italia».

«Perché lavorare con noi»

«»Voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare in squadra e a contatto con i clienti – prosegue la nota aziendale -, rappresentano alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida. Entrare in McDonald’s significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità».

Come candidarsi

È possibile inviare la propria candidatura direttamente sul sito (McDonald’s.it), attraverso la compilazione di un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati e il caricamento del curriculum vitae. I candidati ritenuti idonei verranno contattati da McDonald’s e invitati a un colloquio individuale, che sarà anche l’occasione per ottenere tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s. Per ulteriori informazioni sul lavoro in McDonald’s visitare la sezione ‘Entra nel Team‘, per candidarsi visitare il sito a questo link.