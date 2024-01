Meteo Umbria: weekend dell’Epifania con piogge e temporali

di Giovanni Cardarello

Peggioramento meteo in arrivo sull’Umbria con piogge e temporali che, nelle prossime ore, interesseranno la parte settentrionale della nostra regione e poi, nell’arco del pomeriggio del giorno dell’Epifania, anche le zone centrali e meridionali del territorio. Come anticipato, quindi, il weekend dell’Epifania sarà all’insegna del maltempo su buona parte dell’Umbria con fenomeni localmente intensi e possibili nevicate lungo la fascia appenninica.

Sono questi i principali aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano, peraltro, una maggiore dinamicità anche per la prossima settimana con aria artica in arrivo dall’Europa occidentale già dalla notte dell’8 gennaio. Da segnalare, inoltre, che da martedì 9 gennaio, aria sempre più fredda affluirà verso l’Italia dal Mediterraneo centrale portando le temperature a scendere di diversi gradi al di sotto delle medie stagionali del periodo. Specie nel centro del Paese, quindi sull’Umbria, e sulla zona tirrenica Nord. Non escluso poi, entro metà del mese, un secondo impulso instabile con possibilità di neve a bassa quota, impulso però da rivalutare nei prossimi giorni.

La situazione in Umbria

Al nord della Regione, dal mattino del 6 gennaio, cieli nuvolosi con precipitazioni sparse nel nord-ovest e possibile neve oltre i mille metri. Nel pomeriggio maltempo in estensione su tutta la zona nord dell’Umbria con neve fino agli 800 metri e a quote medie. Nella zona centrale dell’Umbria, cielo nuvoloso al mattino con qualche pioggia. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse e locali temporali nella zona a cavallo tra Toscana, Umbria e Marche. Nel sud della regione, dal mattino dell’Epifania piogge sparse con variabilità asciutta nelle zone interne. Nuvolosità in aumento nel pomeriggio mentre la sera del 6 gennaio e nelle prime ore del 7 ancora piogge sparse. Temperature massime in generale diminuzione ovunque.