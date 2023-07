Michele Martella del Lions Club Terni Host è il nuovo Governatore del Distretto 108L

‘Strappo’ doveva essere e ‘strappo’ è stato: il medico ternano Michele Martella, del Lions Club Terni Host, è ufficialmente il nuovo Governatore del Distretto Lions 108L Umbria-Lazio-Sardegna. La proclamazione è avvenuta alla convention internazionale di Boston (USA) a cui Martella ha preso parte insieme ad altre figure di spicco del club ternano come Marco Coccetta, Giovanni Ranalli, Massimo Ranieri e le rispettive consorti. Con lo ‘strappo’ della scritta ‘elect’ posta sotto la spilla del Governatore, si è così completato quel rito su scala internazionale, al termine del quale Michele Martella ha assunto la carica, certamente prestigiosa e originata dal consenso costruito nel corso degli anni e confermato dalle relative elezioni. In questo quadro, il socio del Terni Host Giovanni Ranalli è stato delegato dal Distretto 108L per le votazioni internazionali per la nomina del presidente mondiale dei Lions e del board internazionale. Insomma, soddisfazioni in serie per un club storico come Terni Host, importante e in costante ascesa.

