Minacciano donna e aggrediscono militari: arrestati in due

Hanno minacciato di morte una donna e, dopo l’intervento delle forze dell’ordine, si sono scaraventati – prendendoli a pugni – contro i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Foligno. Protagonisti due uomini di origini straniera di 42 e 37 anni, entrambi finiti in manette con arresto già convalidato.

L’aggressione

I militari sono intervenuti dopo aver sentito le urla della donna: a loro volta sono stati aggrediti e minacciati. Quindi il tentativo di fuga bloccato in seguito alla colluttazione: per loro è scattato l’arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché per lesioni. Applicata la misura della custodia cautelare in carcere.