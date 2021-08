Miranda insorge: «Gestione rifiuti, non ci siamo proprio»

Materiali ammassati, che trabordano dai contenitori, ma anche rifiuti che, spinti dal vento, ‘svolazzano’ in giro finendo per sporcare un’area molto più ampia di quella in cui si trova l’isola ecologica. Sempre che qualche animale non decida di banchettare con il contenuto di alcuni sacchetti. C’è un certo malumore a Miranda per la gestione dei rifiuti. L’ultima protesta è di un cittadino residente, esasperato: «È già da qualche mese che questa situazione va avanti e i rifiuti stanno letteralmente volando un po’ ovunque, quindi anche nei boschi e fossati dove rimarranno per molto tempo». La richiesta è di interventi più tempestivi ed efficaci: «Dopotutto esistono anche i paesi e le frazioni, no?».

