Miranda, troppi gatti randagi: l’intervento dell’Enpa

Dopo varie richieste d’intervento, solleciti e reclami, lunedì mattina l’Enpa Terni a Miranda ha prelevato dei gatti randagi per provvedere alla loro sterilizzazione. «Da mesi stiamo lavorando a questa cosa con dei sopralluoghi con la polizia Locale e le richieste al Comune», spiegano dall’Enpa. «Lunedì mattina con il grande lavoro dei volontari siamo riusciti a prendere 16 gatti, ora li porteremo alla Usl veterinaria per la sterilizzazione e poi li riporteremo a Miranda. Purtroppo qualche abitante ha avuto da ridire, tanto che stavamo richiedendo l’ausilio dei carabinieri. Appena possibile torneremo a prendere gli altri, intanto raccomandiamo di segnalare in tempo questo tipo di situazioni. Non vogliamo medaglie per quello che facciamo, ma nemmeno minacce e insulti. Nonostante questo torneremo per completare le sterilizzazioni per amore dei mici».

Condividi questo articolo su