Montefranco, si realizza il palasport: appalto a società di Milano, c’è la firma

di S.F.

Questa volta l’iter è andato liscio e per Montefranco il 2024 si apre con una bella notizia. Il direttore dell’area amministrativa economica-finanziaria della Provincia di Terni, Stefania Finocchio, ha firmato l’aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport in completamento funzionale dell’impianto sportivo già esistente: se ne occuperà una società di Milano – al netto dei subappalti – e l’ultimazione è prevista per il 2024.

MARZO 2023, INIZIA IL PERCORSO: PUBBLICATO IL BANDO

Via libera

Nel 2023 la gara era andata deserta e ora, dopo aver sistemato il quadro economico, la storia è cambiata. La Provincia – stazione appaltante – ha invitato cinque società alla procedura negoziata: Ft srl di Limbiate (Monza-Brianza), Sistemi Carabelli 2000 Ulisse sel di Carnago (Varese), Timotei Officine Meccaniche srl di Sant’Anatolia di Narco (Perugia), Applicazioni Tecnologiche srl di Roma ed Europlast srl di Milano. L’unica a rispondere è stata quest’ultima ed il semaforo verde c’è con un ribasso dell’8,11% ed un importo complessivo di aggiudicazione da 372.818 euro. La struttura portante prevede sette archi in legno lamellare.

Il progetto

Il progettista della struttura è il geometra Riccardo Trotti e il lavoro prevede la realizzazione di un impianto per il calcio 5, pallavolo e basket, con chance anche per la pallamano. La sala principale avrà dimensioni per circa 200 spettatori; spazio poi a nuovi spogliatoi. «La copertura – il passaggio riportato nei documenti di gara originari – curva sarà realizzata con doppio telo in Pvc, il cui colore verrà scelto nella fase esecutiva per la miglior armonizzazione con il contesto, dall’alto valore paesaggistico ed ambientale; e internamente con pavimentazione sportiva avente caratteristiche rispondenti alle varie discipline che vi si svolgeranno. Il campo polivalente coperto che si intende realizzare, delle dimensioni nette in pianta di 38×25 metri (per un totale di circa 950 metri quadrati di superficie coperta) e con un’altezza netta al colmo di 10 metri circa, si inquadra fra gli impianti sportivi agonistici».