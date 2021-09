Montegabbione, due turisti di Perugia si perdono nei boschi: salvati dall’Arma

Una domenica particolare quella del 26 settembre per una coppia di 35enni, turisti di Perugia, che nel tardo pomeriggio a Montegabbione (Terni), durante un’escursione alle piscine naturali di Castel di Fiori, hanno perso l’orientamento non riuscendo più a ritrovare il sentiero percorso poco prima. La coppia, presa dal panico, ha quindi deciso di chiamare il numero unico di emergenza 112 chiedendo aiuto. Visto l’approssimarsi del buio, con il cellulare chiamante che risultava irraggiungibile, il comandante della stazione carabinieri di Montegabbione, maresciallo maggiore Christian Gagliardo, e l’appuntato scelto Ruggiero Carmine Gerardo, smessa l’uniforme ed indossata la tuta di servizio, si recavano immediatamente sul posto con il fuoristrada in dotazione, percorrendo successivamente a piedi il sentiero e parte dell’area interessata. Dopo circa 40 minuti i militari sono riusciti a rintracciare i due turisti, spaventati ma in buone condizioni di salute: hanno ringraziato i soccorritori e, rammaricati per l’accaduto, sono stati riaccompagnati alla loro autovettura e successivamente indirizzati sulla strada per tornare a casa, sani e salvi e con una storia a lieto fine da raccontare.

Condividi questo articolo su