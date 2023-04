Montegabbione teatro di un’esercitazione di protezione civile

In occasione dei 20 anni dalla fondazione della Confraternita di Misericordia di Montegabbione (Terni), unità di protezione civile, dal 14 al 16 aprile 2023 è stata organizzata un’esercitazione di protezione civile in scala reale con prove di soccorso denominata ‘Montegabbione 2.0’. L’esercitazione si è sviluppata intorno ad un evento sismico sul territorio di Montegabbione sul quale sono stati simulati vari scenari di emergenza per creare situazioni pressoché reali di intervento. È stato allestito un campo-base presso il campo sportivo di Montegabbione e l’esercitazione ha messo alla prova i piani di protezione civile difronte a svariati scenari emergenziali. Sono intervenuti, oltre alle associazioni del territorio, il comando dei vigili del fuoco di Perugia che ha partecipato attivamente con due distaccamenti dei vigili volontari di Città della Pieve e Castiglione del Lago. Le squadre dei vigili del fuoco sono state coordinate dal responsabile dei distaccamenti volontari, Andrea Lombrici.

LE FOTO