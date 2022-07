MotoAmerica, trionfo Petrucci in gara2 a Brainerd: il ternano si riprende la vetta

Danilo Petrucci non sbaglia, Jacob Gagne sì ed allora il ternano si riprende la vetta del MotoAmerica Superbike conquistando in Minnesota il 4° trionfo stagionale. Il pilota Ducati Warhorse Hsbk Racing Ducati nella serata italiana ha tagliato il traguardo per primo al Brainerd international raceway e, in questo modo, si rimette alle spalle Jacob Gagne in graduatoria generale (253 punti contro i 240 del campione in carica): lo statunitense, trionfatore in gara1, sbaglia a metà gara e va a terra, lasciando pista libera al ducatista col 9. Secondo gradino del podio per Cameron Petersen su Yamaha (distanziato di oltre sette secondi), terzo Pj Jacobsen su Bwm. Prossimo appuntamento tra il 19 ed il 21 agosto a Wampum, in Pennsylvania. Restano in ballo 150 punti da qui al termine della stagione.

