Muore Poerio Mascella, ex portiere e dirigente della Ternana

Centotrenta presenze in maglia rossoverde da portiere tra il 1977 ed il 1980 in serie B ed in coppa Italia sotto la guida tecnica di Rino Marchesi, Renzo Ulivieri, Pietro Santin e Omero Andreani, quindi una fugace esperienza da direttore sportivo e consulente di mercato. Se ne è andato poco dopo aver compiuto 71 anni Poerio Mascella, protagonista con la Ternana sia in veste di portiere che di dirigente, in quest’ultimo caso nell’era Longarini nella stagione 2009/2010: era malato da qualche tempo ed è scomparso nella giornata di lunedì. Nel corso della carriera ha difeso anche le maglie – tra i club più rilevanti – di Livorno, Monza e Bari, ma l’avventura più duratura fu proprio quella con le Fere. Molto legato a Terni, lascia tanti ricordi in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. «Il presidente Stefano Bandecchi, il vice presidente Paolo Tagliavento ed ogni componente societaria si uniscono al dolore della famiglia, alla quale formulano la più sentite condoglianze», il cordoglio della società.



Condividi questo articolo su