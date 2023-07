Muore per soccorrere un disperso: addio all’eroica Yuki

Yuki era un pastore tedesco con abilitazioni per la ricerca di dispersi in superficie, nelle valanghe e in mezzo alle macerie. La cagnolina ha perso la vita precipitando in una scarpata, mentre era impegnata nel salvataggio di una persona ad Ovaro (Udine). Era nata nel novembre 2019 nel centro di addestramento di Castiglione del Lago (Perugia).

La tristezza

Yuki era in forza al Soccorso alpino della Guardia di Finanza (Sagf) e purtroppo la caduta non gli ha lasciato scampo. Viveva a Venzone con il suo conduttore, il finanziere Giovanni Previdi: «Abbiamo affrontato con grande tristezza l’incidente e la perdita di Yuki – le parole del comandante provinciale della Gdf, il colonnello Enrico Spanò, a Il Mattino -. I nostri cani sono membri a tutti gli effetti delle stazioni di Soccorso alpino e, assieme ai loro conduttori, affrontano rischi e fatiche in ogni situazione di emergenza. Sono tra i primi a raggiungere gli scenari operativi, in montagna, in valanga o in altri luoghi interessati da eventi calamitosi, per individuare e soccorrere persone in pericolo, disperse o scomparse».