Musica e integrazione: torna Ephebia Festival a Narni Scalo

Terzo anno consecutivo in territorio narnese per l’Ephebia Festival, in programma venerdì 10 e sabato 11 settembre al Parco dei Pini di Narni Scalo. Si rinnova l’appuntamento con il festival – l’ingresso è gratuito, occorre il Green pass – organizzato dai volontari dell’associazione Ephebia: l’obiettivo, come di consueto, è offrire un evento musicale come strumento di condivisione e come valore collettivo. Direzione artistica affidata a Thomas El Honsali.

Tutti al Parco Donatelli: musica e integrazione

Come di consueto il mirino è sulla valorizzazione del territorio con la promozione della musica indipendente e non solo. Spazio alla ‘Cittadella della musica e dell’integrazione’ con il coinvolgimento delle associazioni locali che operano sul territorio come – in primis – Arci, San Martino e Laboratorio Idea. Ci saranno anche stand di artigiani locali, un’area dedicata al food and beverage a cura di Ephebia, scuole di musica, liuterie, e una programmazione esclusivamente dedicata ai ragazzi e ai bambini. Il festival – sottolineano gli organizzatori – «è diventato un appuntamento fisso per le associazioni locali, che partecipano sempre con grande entusiasmo sapendo che l’ambiente positivo e propositivo che si viene a creare durante il principale evento annuale dell’associazione Ephebia è la piazza ideale per promuovere le proprie iniziative, scambiarsi idee e stringere relazioni durature che portano a realizzare progetti in rete, strumento essenziale per la crescita umana e culturale di un territorio». Tutto si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid.

Il programma, il Green pass ed i consigli



Venerdì 10 settembre serata tutta local con apertura dell’area stand e cittadella dalle 18, quindi a seguire Poetry Slam a cura del collettivo Catena e di Matteo Paloni ( novità assoluta di Ephebia festival 2021). Infine Rio Sacro, Vinyasa and the Motherfunkers. Il giorno successivo – stand aperti dalle 18 anche in questo caso – spazio dalle 20 a Pocaroba (vincitori Ephebia nel 2019), Lorenzo Kruger e Il Muro del Canto: «Ringraziamo vivamente il Comune di Narni per aver nuovamente riposto fiducia in noi, il sindaco De Rebotti e l’assessore Lucarelli e tutte le associazioni partner, Arci e Panpot in primis», chiude lo staff e la presidente Ephebia Festival Eleonora Castellani. «Ingressi limitati perciò consigliamo di venire con un pò di anticipo ai concerti interessati. Portate con voi – il consiglio lanciato sulla pagina Facebook – un telo od una stuoia per sedervi durante il concerto». C’è l’obbligo di Green pass.