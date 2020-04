Narni, Corsa all’Anello: «Issa lo stendardo»

L’associazione Corsa all’Anello di Narni ha deciso di organizzare una serie di eventi per tutta la durata della festa che si sarebbe dovuta svolgere dal 23 aprile al 10 maggio. Tutta la programmazione verrà comunicata nei prossimi giorni, ma intanto è stato pubblicato il primo evento chiamato ‘La superba Narnia’ con il quale si chiede ai contradaioli di esporre dalle finestre, nella giornata di giovedì 23 aprile, le bandiere dei terzieri.

«Il 23 aprile dovremo restare a casa – scrivono dall’associazione – ma potremmo comunque far uscire la nostra passione in un abbraccio di colori per le vie della città. ‘Issiamo gli stendardi’, esponiamo bandiere, magliette o semplici pezzi di stoffa trovati in casa e gridiamo al mondo il nostro amore per la Corsa all’Anello e il nostro orgoglio di contradaioli in modo che ‘La superba Narnia’ possa splendere anche quest’anno nei suoi giorni più belli».