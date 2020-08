Narni dice addio ad Andrea Nicola: «Ciao ragazzo unico»

di F.L.

Un’intera comunità si è stretta attorno al dolore dei familiari di Andrea Nicola Lunetti, il 33enne narnese morto a Roma – dove viveva ed era stato ricoverato – per l’aggravamento di un’infezione polmonare che lo affliggeva, causata da un fungo. I funerali si sono tenuti lunedì pomeriggio in cattedrale.

L’omelia

«In queste notti – ha detto il parroco don Sergio Rossini nella sua omelia – mi hanno chiesto in tanti che senso ha tutto ciò. Io con umiltà ho risposto: se lo sapessi ve lo direi. Ma sono uno che si fida del Signore. Salutare un fratello così presto ci dà fastidio, qualcuno però ha preso per lui una decisione grande. Andrea Nicola ci ha convocati qui tutti, ha fermato il traffico di Narni». Poi, da parte di don Sergio, l’invito ai tanti giovani presenti alla cerimonia, ma non solo a loro, «a vivere la vita tutti i giorni alla grande, senza perdere un istante». «La vita – ha continuato – è impegnativa, ma bella. Ce la dobbiamo godere adesso, sennò perdiamo tempo. Dobbiamo imparare a goderci ogni istante della nostra vita. Ma non ci cascate nella trappola, il Signore non se lo è portato via. Ad Andrea Nicola chiediamo di esserci accanto con discrezione».

Il messaggio della sorella

Toccante il messaggio della sorella di Andrea, Barbara, letto in chiesa: «Tesoro nostro te ne vai troppo presto. Lasci un vuoto incredibile. Grazie di tutto, della tua contagiosa voglia di vivere, grazie per tutto quello che ci hai dato. Un giorno ci rivedremo e sarà bellissimo. Proteggici da laggiù, buon viaggio». L’uscita del feretro dal duomo è stato salutato dai suoi amici del terziere Fraporta ma Andrea – è stato detto – ha unito davvero tutti nel dolore e nel suo ricordo, oltre ogni divisione o bandiere. Un narnese vero, un ragazzo amato e che lascia un vuoto enorme in chi gli ha voluto bene.