Narni: i lupi fanno strage di pecore e agnelli

Lupi in azione a San Liberato di Narni: nella notte tra domenica e lunedì sono entrati in un terreno dove si trovava un gregge di una trentina di ovini, uccidendo sei agnelli, le cui carcasse sono state ritrovate sul posto, e sette pecore, ancora disperse. L’episodio è avvenuto all’interno di una zona protetta e recintata, nei pressi del lago artificiale e di un cementificio, a circa due chilometri dal centro abitato. «È la prima volta che subiamo un attacco del genere, ma sapevamo che in zona c’erano dei lupi perché erano stati avvistati in passato anche nei pressi del cimitero», spiega Daniela, proprietaria degli ovini insieme al marito. I due hanno preso ora una drastica decisione. «Dopo questo attacco – continua – siamo certi che i lupi torneranno e così abbiamo deciso di vendere le altre venti pecore rimaste».

