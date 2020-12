Narni, il Covid uccide anche la mamma di Simone Caputo

Al dolore si aggiunge altro dolore, a Narni, dove mercoledì è arrivata la notizia della morte, a pochi giorni da quella già tremenda del figlio, della signora Marta Marenco, madre di Simone Caputo, lo sbandieratore di 44 anni stroncato domenica dal Covid. Proprio il virus ha unito tragicamente il suo destino a quello della mamma, anche lei ricoverata al Santa Maria di Terni per lo stesso motivo. Entrambi, però, non sono riusciti a vincere la loro battaglia. Al dramma, grandissimo, della famiglia Caputo, si unisce in queste ore il cordoglio di tanti nella cittadina narnese, duramente colpita dal coronavirus e sconvolta da questa serie di lutti probabilmente senza precedenti. Condoglianze giungono dal terziere Fraporta: «Purtroppo anche Marta, la mamma del già compianto Simone, ci ha lasciato prematuramente ed il terziere Fraporta si stringe calorosamente con infinite condoglianze ad Orazio e Tiziana».

Condividi questo articolo su