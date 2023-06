Narni, l’Igt Ciliegiolo Ràmici miglior vino rosso da uve autoctone dell’anno

Miglior vino rosso da uve autoctone dell’anno. Questo il nuovo riconoscimento nazionale conquistato dalla cantina umbra Leonardo Bussoletti di Narni per l’Igt Ciliegiolo Ràmici 2020. il premio speciale è della guida ‘I mille vini d’Italia 2023’ de L’Espresso a cura di Luca Gardini e la consegna c’è stata lunedì 26 giugno al teatro Manzoni di Milano: «Siamo onorati di ricevere questo prestigioso premio – le parole del titolare dell’azienda -, un riconoscimento che ci incoraggia a portare avanti la visione strategica del vitigno Ciliegiolo sul nostro territorio. Continueremo ad investire per crescere nella qualità rafforzando le attività di promozione in Italia ma soprattutto all’estero, facendo leva su ciò che ci rende unici: il legame con il territorio e il dialogo arte e vino, ma svilupperemo anche l’enoturismo».

