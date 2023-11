Narni, maltratta i genitori ed i fratelli: 19enne arrestato

Comportamenti minacciosi e spesso violenti con tanto di lesioni provocate. Per un generale quadro di maltrattamenti nei confronti dei genitori e dei fratelli minori: per questo motivo un 19enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Narni. C’è l’esecuzione dell’ordinanza della misura cautelare per i domiciliari ed il collocamento in comunità emessa dal Gip del tribunale di Terni. A sporgere querela sono stati il padre e la madre del giovane, affetto da disturbi psichiatrici. «Gli esiti delle indagini, coordinate dalla procura ternana nell’ambito del protocollo previsto dalla Legge 69/2019, cosiddetto ‘codice rosso’, hanno consentito all’autorità giudiziaria competente di adottare la citata misura, eseguita lunedì pomeriggio dai militari narnesi», spiega l’Arma. L’interrogatorio di garanzia si è svolto mercoledì mattina con il 19enne difeso dall’avvocato Laura Crescioni.

