Narni non dimentica Dominic Ronayne: commemorazione a Stifone

Narni non dimentica Dominic Ronayne, cittadino irlandese che aveva l’Umbria nel cuore: gli amici e la famiglia dell’uomo, scomparso improvvisamente lo scorso novembre nella sua casa di Stifone, hanno deciso di ricordarlo il prossimo 2 ottobre, alle 13, organizzando un raduno presso la sua tomba al cimitero di Narni Scalo. Un’iniziativa – spiegano – pensata «per celebrare la vita di questa persona che amava tanto questa zona e specialmente Stifone». Dopo la tappa al cimitero, il gruppo si recherà a Stifone per una celebrazione con musica ma anche per un momento conviviale per mangiare e bere. Ci saranno anche coloro che hanno cantato e suonato con Dominic, che amava a sua volta cantare e suonare spesso in vari posti nella zona.

Chi era

Dominic Ronayne, 70 anni, era stato trovato senza vita il 6 novembre 2022 all’interno della propria abitazione, stroncato da un malore. Non avendo parenti in Umbria – dove viveva ormai da anni – si era subito messa in moto una gara di solidarietà, tramite il passaparola e con il coordinamento dell’Arma dei carabinieri di Narni, per rintracciare i familiari (una sorella risiede nel Regno Unito) e permettere una degna sepoltura alla salma dell’uomo, che aveva il desiderio di rimanere in Italia anche dopo la sua morte. Così è stato e ora familiari e amici, a quasi un anno dalla sua scomparsa, vogliono ricordarlo e celebrarlo.