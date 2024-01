Narni protagonista con le selezioni per Sanremo junior. C’è chi può festeggiare

Narni di nuovo protagonista per le selezioni dal vivo – si tratta di un’esclusiva nazionale – per il concorso internazionale di canto Sanremo junior (la finale mondiale ci sarà il 17 aprile in terra ligure), rivolto a piccoli talenti tra i 6 ed i 15 anni. L’evento si è svolto sabato nel complesso monumentale di San Domenico nell’ambito del Narnia Festival. A giudicare ci hanno pensato Cristiana Pegoraro, Lorenzo Porzio, Gianni Neri e Anna Crecco ed in lizza c’erano giovani cantanti italiani e stranieri residenti sul territorio italiano. Tra coloro che possono festeggiare il via libera c’è Sofia Preterossi, 10 anni: ha ricevuto il semaforo verde in seguito all’esibizione a Narni.

Condividi questo articolo su