Narni: scontro fra veicoli in centro. Scattano i soccorsi

Incidente stradale nella tarda mattinata di martedì nel centro cittadino di Narni, in via Vittorio Emanuele, nei pressi del belvedere. L’impatto è stato fra un’autovettura Fiat Punto che procedeva in uscita dall’abitato ed un autocarro Peugeot che procedeva in direzione opposta. I due conducenti sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati in ospedale: le loro condizioni, fortunatamente, non sono serie. Sul posto, oltre ai sanitari, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Narni per i rilievi – il sinistro potrebbe essere dipeso da un’invasione di corsia di uno dei due mezzi – e la gestione della viabilità. Con loro anche i vigili del fuoco per le necessarie operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

