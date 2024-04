Narni: un ‘nuovo’ giardino per la scuola dell’infanzia di Ponte San Lorenzo

LE FOTO

Giornata di festa, lunedì, per la scuola dell’infanzia di Ponte San Lorenzo di Narni, dove è stata organizzata una piccola cerimonia per ringraziare la Banca del Tempo di Narni della donazione effettuata nell’ambito del progetto ‘Giochiamo all’aperto’. La scuola potrà infatti godere appieno del suo giardino, diventato ora uno spazio strutturato, accogliente e confortevole, che potrà essere vissuto anche dai bambini che verranno iscritti nei prossimi anni scolastici.

I dettagli del progetto

Si tratta, in particolare, della terza inaugurazione da quando il progetto è partito circa un anno e mezzo fa, dall’idea della consigliera comunale Barbara Chiaramonti e dei rappresentanti della scuola, Luca Cotini e Federica Paci ai quali, quest’anno, è subentrata Maria Chiara Lucidi. L’intento era quello di arredare il giardino di pertinenza, rimasto privo di attrezzature, all’infuori di due cavallucci a molla, a fronte di un’utenza di circa 30 bambini. La scelta è ricaduta su attrezzature che potessero conciliare l’attività ludica con quella didattica e motoria, così da consentire ai bambini ma anche alle insegnanti di poter sfruttare il giardino a 360°, traendo dallo stare all’aperto tutti i benefici, i vantaggi e gli stimoli che ne derivano. La Terni col Cuore, alla fine dello scorso anno, ha donato due pannelli didattici con un canestro, il dottor Umberto Paparelli un doppio cavalluccio a molla. La Banca del Tempo di Narni ha invece regalato un tavolo da pic-nic con le relative panche, che è andato ad integrare la panchina donata dai genitori della sezione A lo scorso anno, così da strutturare ‘l’area didattica’ dello spazio esterno.

L’iniziativa continua

Il progetto ‘Giochiamo all’aperto’ rimane aperto sia per la scuola di Ponte San Lorenzo che, laddove fosse necessario, anche per altre realtà. In occasione di questa inaugurazione, i bambini hanno recitato l’Inno di Mameli sbandierando il tricolore ed hanno omaggiato l’associazione, rappresentata nell’occasione dal presidente Antonio Canale e dal vicepresidente Massimo Ricci, con una raccolta di disegni fatti da loro. Presenti all’inaugurazione anche la preside, Sandra Catozzi, l’assessore Giovanni Rubini, il personale docente, gli alunni e i loro genitori.