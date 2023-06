Umbria, nel weekend torna il maltempo

È di nuovo atteso il maltempo sull’Umbria – in gran parte quantomeno – nel weekend in arrivo. Dopo giornate di caldo ecco un paio di giorni di instabilità come segnala Perugia Meteo: «Temporali sparsi, localmente intensi, tra venerdì 30 giugno e sabato 1° luglio». Dopodiché dalla prossima settimana si registrerà un incremento a livello di temperature: «I fenomeni, localmente, potrebbero assumere carattere di nubifragio». Tutto a causa di una perturbazione atlantica che attraverserà il centro-nord della penisola.



Condividi questo articolo su