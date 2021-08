Intervento dei vigili del fuoco di Terni e Amelia, nella tarda serata di lunedì lungo la Ss 675 (raccordo Terni-Orte), in direzione Terni e all’altezza dello svincolo di Nera Montoro (Narni). Un furgone ha infatti preso fuoco e le fiamme sprigionatesi dal mezzo hanno finito per incendiare anche la scarpata adiacente. Per questo gli uomini del 115 hanno messo in atto un intervento ‘massiccio’ con l’utilizzo di ben cinque mezzi e undici uomini.

