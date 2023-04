Nera Montoro: Nar.Ti si mostra e rassicura. Open day con istituzioni e cittadini

Si è tenuto venerdì mattina l’open day del sito produttivo della Nar.Ti Srl, nel polo industriale di Nera Montoro (Narni), riservato all’amministrazione cittadina narnese ma anche ai capigruppo in consiglio comunale e a una delegazione del comitato di zona, nato per vigilare sui fenomeni odorigeni e inquinanti.

L’azienda

Il numero uno dell’azienda, Tiziano Paterno Purin, ha guidato gli ospiti in un tour illustrativo all’interno della fabbrica, dalla stanza di raccolta fanghi, al post-combustore di sicurezza ambientale, passando per le varie parti dell’impianto, lungo le fasi dell’intero processo di economia circolare. Nar.Ti recupera, dai fanghi che riceve da un’altra azienda (Basell), il biossido di titanio. Nello storico capannone entra quindi un rifiuto ed esce materia prima per i settori del vetro e della ceramica, utilizzata come potente agente sbiancante. L’open day organizzato venerdì – riporta una nota aziendale – «si inserisce nel piano di apertura alla collaborazione e alla sinergia col territorio che l’azienda sta portando avanti dal giorno del proprio insediamento nel Narnese».

Il rapporto Nar.Ti-ambiente

«La nostra – ha detto l’amministratore unico Paterno Purin – è un’operazione di trasparenza, volta a far conoscere cosa facciamo, come lo facciamo e con quali accorgimenti. Non intendiamo mai nasconderci nel caso di eventuali problemi e, anzi, siamo soliti affidarci ad esperti professionisti fino a completa risoluzione di ogni minima questione. Lo dimostrano i recenti risultati Arpa che ha per lungo tempo monitorato i nostri impianti e le relative emissioni dichiarando tutto in conformità con le normative vigenti. Per perfezionare il quadro – ha aggiunto il numero uno della Nar.Ti – abbiamo effettuato alcune modifiche un passo alla volta per tracciare uno storico delle nostre performance sulla base di certi parametri via via variati. Solo nel mese di dicembre abbiamo effettuato 9 campionamenti, 16 fino a marzo. Ora abbiamo tutte le carte per guardare con serenità e fiducia al futuro del nostro stabilimento».

Plauso bipartisan

L’assessore all’ambiente del Comune di Narni, Giovanni Rubini, ha ringraziato l’azienda «per l’approccio col quale si sta da sempre confrontando con amministrazione e popolazione. Nar.Ti dimostra voglia di investire e lavorare con serietà e responsabilità, in sinergia con tutti gli stakeholder. L’incontro di oggi (venerdì, ndR) è stato utile a fugare certi ‘fantasmi’ che aleggiano in un contesto notoriamente stressato». Parole a cui hanno fatto eco quelle del capogruppo di Forza Italia in consiglio, Sergio Bruschini: «Narni – ha detto – non può che essere orgogliosa di ospitare realtà come questa, attiva nell’economia circolare e promotrice di un processo che valorizza uno scarto produttivo e quindi sfrutta l’apprezzata filiera del recupero. Positivo inoltre – ha aggiunto – che Nar.Ti voglia contribuire a elevare lo standard delle produzioni e della vivibilità del posto nel rispetto della cittadinanza».

Il monito

Dal comitato ambientalista di Nera Montoro, che ha preso parte all’open day, giunge un monito: «La cittadinanza – afferma la portavoce Romina Laurenti – apprezza la sinergia tra aziende e amministrazione comunale. La visita alla Nar.Ti ci ha permesso di vedere da vicino e comprendere tutto il ciclo produttivo e per questo ringraziamo la società che ci ha consentito di farlo. Tuttavia resta alta la preoccupazione per il polo produttivo nella sua interezza. Non possiamo non rilevare – sottolinea – un certo degrado di alcune aree comuni e la presenza di potenziali pericoli, segnalati all’amministrazione comunale, sui quali vigileremo attentamente».