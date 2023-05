Nevica a Umbertide: sono 300 quintali di farina

Una copiosa nevicata di farina a Umbertide mercoledì 10 maggio. Usare il prodotto della macinazione dei cereali in alcune famiglie è abitudine nel periodo natalizio per creare un effetto speciale sul presepe. Quando però a strapparsi è la cisterna di un camion che ne contiene 300 quintali, i rischi sono ben altri. Il travaso nei silos avviene tramite un tubo in cui la farina viene spinta dalla pressione. Se salta questo meccanismo, si crea un fungo in aria che poi ricade giù a terra. Fortunatamente al panificio Mpr, tra i capannoni della zona industriale Madonna del Moro, sono state imbiancate le vie d’accesso del forno, la recinzione e il piazzale. Non sono stati coinvolti le altre aziende, presenti sul lato opposto, e in quel momento non pioveva, condizione che ha permesso di non ritrovarsi una poltiglia fangosa. Il tutto è stato pulito con grande celerità. Quello che resta, oltre al danno economico, sono alcune foto di una giornata più unica che rara.

LE FOTO