Nocera Umbra, morto 86enne coinvolto in incidente agricolo

Non ce l’ha fatta Pietro Galafate, l’86enne coinvolto lo scorso 17 marzo in un grave incidente agricolo lungo la strada Septempedana, in un terreno non lontano dal palasport di Nocera Umbra (Perugia), nei pressi della sua abitazione. L’anziano è morto all’ospedale di Perugia dove era stato trasportato in elicottero dal 118 dopo i soccorsi sul posto prestati dagli operatori sanitari e dai vigili del fuoco di Gaifana. L’86enne era finito sotto il trattore con cui stava lavorando. Le gravi ferite riportate sono state, purtroppo, fatali per l’uomo.

