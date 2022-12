Nomi unici per i congressi provinciali della Lega. A Terni c’è quello di David Veller

Scoppia la ‘pax’ leghista a Terni? Presto per dirlo ma almeno stavolta – a differenza del congresso comunale – la candidatura è unica. Il nome per il congresso provinciale di domenica è infatti quello di David Veller, il segretario uscente, vicino al segretario regionale Caparvi e sostenuto, nel Ternano, da quella parte di partito che fa riferimento all’ex senatrice Valeria Alessandrini. Mentre al congresso comunale di fine ottobre si era andati alla ‘conta’, con Devid Maggiora che l’aveva spuntata sul candidato vicino al sindaco Leonardo Latini, Francesco Pocaforza, questa volta il muro contro muro non c’è stato. Un po’ di curiosità è riservata alla composizione della futura segreteria ma sono schermaglie quasi ‘naturali’. Che non ci sia, almeno in questa fase di posizionamento pre elettorale, troppa voglia di farsi la guerra a Terni, è confermato dal ‘sigillo’ alla candidatura-bis di Latini, messo nei giorni scorsi dal segretario regionale Caparvi. Mossa che ha in (minima) parte agitato le acque e, per il resto, ha contribuito a distendere un clima che si era fatto al vetriolo. Ora si vota, a Perugia si farà lo stesso sabato con il nome unico dell’assessore di Umbertide, Francesco Cenciarini. Non certo espressione di Caparvi, quanto piuttosto del deputato umbertidese – eletto nelle Marche, in cui è stato anche commissario del partito – Riccardo Augusto Marchetti.

«Dopo aver definito i segretari delle sezioni comunali – è la nota diffusa da Caparvi – prosegue nei tempi previsti la fase congressuale del nostro partito che si riorganizza in vista delle sfide elettorali in programma nei prossimi mesi e nell’ottica di garantire ai cittadini dei punti di riferimento in termini di persone e idee. Ringrazio tutti i militanti della Lega Umbria che hanno aderito convintamente a questa fase, dimostrando voglia di partecipazione e confermando la vitalità delle sezioni. L’obiettivo del partito è quello di assicurare ai territori degli interlocutori validi con cui confrontarsi sulle tematiche impellenti da poter sviluppare nella consapevolezza di un asse forte e strutturato con Regione Umbria e Governo nazionale che il nostro partito può fornire. I congressi provinciali di Perugia e Terni avranno entrambi un candidato unico – osserva il segretario regionale -, espressione del territorio e frutto di un dibattito interno al partito, determinato dalla volontà di rappresentare al meglio le diverse sensibilità manifestate dalle sezioni locali e di offrire in quest’ottica la più ampia partecipazione possibile al confronto. Un percorso condiviso che ha portato a individuare persone capaci e competenti, profondamente ispirate dai valori espressi dalla Lega e che saranno chiamate a guidare il partito in una fase storica complessa a livello economico e sociale e in vista di sfide elettorali che vedranno la ricandidatura dei sindaci leghisti».