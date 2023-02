Non solo cani e gatti: a Terni c’è chi smarrisce una pecora. E qualcuno la ritrova sana e salva

L’annuncio è comparso lunedì pomeriggio nel gruppo Facebook ‘Cani/gatti smarriti Terni’. Solo che ad essersi perso non era il solito ‘amico a quattro zampe’ a cui siamo comunemente abituati, bensì una pecora che una utente del gruppo ha trovato a vagare, «spaventata», tra i palazzi di via del Tordo, a borgo Rivo. A raccontare com’è andata è la stessa utente.

La pecora al parco

«Lunedì pomeriggio – spiega – ero nel mio giardino verso le 15, quando ho visto al di là della siepe, una pecora che correva nel parchetto adiacente il campo di rugby. Essendo un’amante degli animali, sono corsa fuori di casa per vedere se c’era qualcuno insieme alla bestiola, invece era sola ed impaurita e stava correndo verso la strada».

L’appello

«Dovendo uscire per un impegno – prosegue la solerte cittadina – sono uscita di casa un po’ prima per cercare la pecora e l’ho trovata nell’adrone esterno di una delle casette a schiera dove abito, in via del Tordo, il luogo dove l’ho fotografata. Era spaventata e stava immobile, ma siccome era piuttosto grossa ho avuto paura ad avvicinarmi. Dovendo andare via per forza, ho postato l’annuncio sulla pagina Facebook di cani e gatti smarriti dove mi hanno consigliato di chiamare l’Enpa o la Protezione civile. Così ho fatto».

Salvata

«Mi hanno detto che avrebbero mandato la Usl, ma poi non so come è finita. Tornata a casa, verso le 17.45, ho fatto di nuovo il giro degli androni, ma la pecora non c’era più. Lunedì sera – conclude la signora – ho letto sul post Facebook dell’Enpa che un ragazzo ha aiutato un uomo a recuperare una pecora sulla rotonda delle Cinque Strade. Non ho dubbi, quella deve essere la ‘mia’ pecora!».