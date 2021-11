L’atteggiamento, una volta fermati, è parso subito sospetto. Per questo è scattato il controllo da parte dei carabinieri del Nor della Compagnia di Norcia. A bordo dell’auto, una coppia poco più che ventenne ma pure un bel po’ di droga: mezzo chilo di hashish suddiviso in dosi, un bilancino elettronico e ben 4.400 euro in contanti. Per entrambi è scattato l’arresto in flagrante e il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato anche denunciato per il possesso di un lungo bastone in acciaio.

