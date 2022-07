Nuoto, Gan Terni super alle finali regionali: 19 titoli e campioni ragazzi/junior

Il problema piscina a Terni non li ha fermati, tutt’altro. Quantomeno a giudicare dai numerosi trionfi conquistati a Città di Castello: grande soddisfazione per il Gan – Grande accademia del nuoto – alle finali regionali andate in scena negli ultimi giorni. Per il giovane gruppo ternano, guidato dal presidente Fabrizio Rossi, tra mille difficoltà torna dall’alta Umbria con un corposo numero di medaglie e il titolo di campione regionale per le categorie ragazzi e junior. I trionfi in totale sono diciannove, alla pari del numero di atleti capaci di salire sul podio. A chiudere il cerchio ci sono quindici argenti e undici bronzi.

