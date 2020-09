Odissee da Covid, De Luca interroga la giunta regionale

Il racconto della mamma perugina sull’odissea vissuta con suo figlio con sintomi da Covid finisce sui tavoli della giunta della Regione Umbria. A portarla, tramite un’interrogazione, è il consigliere del Movimento 5 stelle Thomas De Luca.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

De Luca: «Uniformare il protocollo adottato dalle aziende sanitarie e ospedaliere»

«Sono numerosissime – scrive De Luca – le segnalazioni che arrivano ai nostri uffici di una totale assenza di orientamento, non solo per le famiglie con bambini e ragazzi in età scolastica, ma per tutte le persone che presentano sintomatologie lievi o presunte tali, con messaggi e comunicazioni spesso contraddittorie tra le diverse aziende e i diversi distretti. Data la situazione di emergenza sanitaria attuale, risulta inverosimile una tale confusione e con l’avvicinarsi del periodo autunnale l’aumento della diffusione di stati influenzali rischiano di mettere in pericolo le misure adottate e la credibilità delle istituzioni. Quello che chiedo alla giunta regionale è se sia a conoscenza dei fatti raccontanti dalla donna, se intende avviare una campagna di comunicazione istituzionale e di informazione in semplici 10 punti sul protocollo da adottare in caso di sintomatologie lievi e severe, nelle casistiche in cui è prevista la necessità di sottoporsi al tampone, sui tempi e le modalità di isolamento in attesa di esito e sui comportamenti da adottare e infine, se intende unificare e uniformare sull’intero territorio regionale il protocollo adottato dalle aziende sanitarie e ospedaliere».