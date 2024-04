Oltre 600 aspiranti consiglieri a Perugia. Alcuni nomi di spicco

di L.D.B.

Sono stati giorni di grande lavoro per tutti partiti e movimenti per chiudere le liste dei candidati al consiglio comunale di Perugia. Ci sono già consiglieri uscenti, ex che vorrebbero ritornare e nomi nuovi che ambiscono ad un posto a palazzo dei Priori. Anche se ancora non sono state presentate, già da tempo circolano i nomi. Come per la lista ‘Fare Perugia con Romizi’, con il simbolo di Forza Italia: certe le candidature del vicesindaco, ex Lega, Gianluca Tuteri e degli assessori Gabriele Giottoli e Otello Numerini, ex Progetto Perugia. Poi ci saranno i consiglieri uscenti e alcune novità come Giuseppe Lomurno e Stefania De Canonico, vicini ad Andrea Fora. In lista anche il consigliere Federico Lupatelli, i consiglieri Michele Cesaro e Alessio Fioroni; poi Silvia Cardaioli, Claudia Capanni, Luca Pagnozzi, Chiara Brustenghi, Edoardo Gentili e Simona Freddio. Nomi di punta anche nella lista di Fratelli d’Italia, che punta ad avere un grande peso in consiglio comunale. Candidati certi sono l’assessore allo sport Clara Pastorelli, il capogruppo Michele Iannarone, i consiglieri Paolo Befani e Riccardo Mencaglia, la fedelissima dell’assessore regionale Paola Agabiti, Francesca Vittoria Renda, e il consigliere ex civico Nicola Volpi. La Lega di Matteo Salvini punta sull’assessore uscente Luca Merli e il capogruppo Lorenzo Mattioni. Nello schieramento di sinistra il Partito Democratico candiderà i consiglieri uscenti Francesco Zuccherini, Elena Ranfa, Nicola Paciotti e Marko Hromis. Sempre nella lista del Pd ci saranno Aurora Caporali, Federico Balducci, Francesca Pasquino, Costanza Spera, Federico Fellas, Lorenzo Ermenegildi Zurlo, quest’ultimo segretario di Omphalos. I consiglieri uscenti della lista civica ‘Idee Persone Perugia’, Fabrizio Croce e Lucia Maddoli, saranno candidati nella lista di Vittoria Ferdinandi, insieme alla psicologa Rosella De Leonibus e a Patrizia Tabacchini.