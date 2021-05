Ordine di Malta, raccolta alimentare a Deruta e Terni

«Le situazioni di bisogno nelle famiglie della nostra regione, così come in tutta Italia purtroppo, aumentano in maniera esponenziale». La delegazione di Perugia-Terni dell’Ordine di Malta, sempre attiva nell’assistenza, sarà impegnata sabato 8 maggio nella raccolta alimentare in alcuni supermercati di Deruta e Terni (corso Tacito e piazza Dalmazia).

La delegazione di Perugia-Terni

«La nostra delegazione – spiega il responsabile per le attività nella provincia di Terni, cavaliere di grazia e devozione Gian Domenico Faustini Pongelli – in questi ultimissimi anni è divenuta una realtà che assiste in maniera continuativa le famiglie con generi alimentari e di prima necessità. Abbiamo recentemente fatto una convenzione con Federfarma, a livello regionale, per consegnare farmaci direttamente a casa di persone in difficoltà. Abbiamo aiutato oltre 500 persone, non sembreranno grandi numeri ma dietro c’è un grande impegno organizzativo oltre che di persone».