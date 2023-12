‘Orizzonti’: incontro per parlare di bonifica, Afor e ruolo dei consorzi

Nella giornata di giovedì l’associazione culturale ‘Orizzonti’ ha organizzato un incontro pubblico presso la sala consiliare della Provincia di Terni per parlare di equità fiscale in tutta l’Umbria in materia di bonifica. E’ quanto si propone di conseguire la proposta di legge regionale per il ‘trasferimento delle funzioni in materia di bonifica all’Agenzia Forestale Regionale’. «Ad oggi – spiega il presidente dell’associazione, il consigliere regionale Daniele Nicchi – 48 comuni su 92 appartengono a consorzi che impongono un contributo economico di bonifica ai singoli proprietari terrieri ed in alcuni casi, come Terni e Narni, ai proprietari di immobili. La restante parte dei comuni, 44 su 92 pari al 43%, vede già l’Agenzia Forestale Regionale (Afor) occuparsi di bonifica dal 2018, anno in cui fu approvata una legge che le demandava in maniera diretta e inequivocabile tali mansioni. Questo – prosegue Nicchi – significa che una parte di cittadinanza ha servizi pagati attraverso la fiscalità generale e, al contrario, un’altra cospicua e maggioritaria parte, paga una tassa per ottenere le stesse prestazioni. Le attività di bonifica e di tutela idrogeologica, se in capo ad Afor, verrebbero finanziate nella loro totalità attraverso la fiscalità generale ed al contempo i consorzi continuerebbero a svolgere compiti operativi e gestionali nei territori di competenza ai quali la stessa Afor trasferirebbe le risorse necessarie». Il presidente di ‘Orizzonti’ auspica, in conclusione, «una larga convergenza in assemblea regionale in quanto la proposta presentata non ha connotazione politica né territoriale. La nuova legge ha come obiettivo di raggiungere un’equità fiscale giusta e sancita anche dallo statuto regionale di recente approvazione, salvaguardando l’operato dei consorzi di bonifica».

