Orvieto: 81enne muore travolto da un’auto della Usl

Tragico incidente stradale nella prima mattinata di giovedì, intorno alle ore 8, lungo la strada provinciale 56 nei pressi dell’abitato di Sferracavallo, ad Orvieto (Terni). Un uomo di 81 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’autovettura. Secondo quanto ricostruito, l’anziano sembra stesse tagliando alcune piante a lato della carreggiata quando la vettura – una Fiat Panda della Usl Umbria 2, condotta da una donna orvietana di 35 anni, dipendente dell’azienda sanitaria in servizio – lo ha investito. Per l’81enne, anche lui di Orvieto, non c’è stato nulla da fare e i sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto, per i necessari accertamenti volti a ricostruire la dinamica dell’incidente, sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale orvietana. L’accaduto è stato portato all’attenzione della procura della Repubblica di Terni per le determinazioni del caso e la salma dell’anziano è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Condividi questo articolo su