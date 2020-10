Orvieto, camion finisce fuori strada lungo l’A1

Incidente stradale all’alba di sabato lungo il tratto umbro dell’autostrada A1, nei pressi del casello autostradale di Orvieto in provincia di Terni, direzione sud (chilometro 449). Un camion di una società di consegne e trasporti è finito fuori strada, perdendo parte del proprio carico. Il conducente, soccorso dagli operatori del 118, fortunatamente non avrebbe riportato conseguenze significative. Relativi i disagi per la viabilità, visti l’orario del sinistro e la dinamica. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Orvieto ed il veicolo incidentato è stato anche piantonato in ragione del carico ancora presente in loco.

