Orvieto: compra auto ma il libretto è un miraggio. Il venditore: «Denunciami». Fatto

Un 50enne di Orvieto è stato denunciato a piede libero dal personale del commissariato di pubblica sicurezza della Rupe per il reato di truffa aggravata. Al centro della vicenda c’è l’acquisto di un’auto da parte di un 30enne, anche lui orvietano, che alcuni mesi fa aveva visto l’annuncio di un’utilitaria, ad un prezzo interessante, su Facebook. Dopo aver contattato il venditore, giunto all’appuntamento al volante di «una vistosa auto di grossa cilindrata», i due hanno raggiunto il terreno dove c’erano i veicoli in esposizione perché destinati alla vendita. Dopo essersi accordati sull’acquisto/vendita dell’utilitaria, il cui libretto di circolazione era in carico ad una concessionaria della provincia di Viterbo, è avvenuto lo scambio e il 30enne ha ritirato l’auto.

L’indagine

Dopo tre settimane, non avendo ancora ricevuto il libretto di circolazione, il 30enne ha contattato il venditore che si è giustificato invitandolo ad avere pazienza perché «ci vuole più tempo». Il tira e molla è andato avanti alcuni mesi, fino a quando – nell’ultima telefonata – il sedicente venditore lo ha liquidato definitivamente: «Se vuoi, vammi a denunciare». Detto fatto: il giovane è andato al commissariato e gli investigatori dell’anticrimine hanno sviluppato le indagini. Risalendo al 50enne e denunciandolo alla procura della Repubblica di Terni.