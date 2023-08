Dà in escandescenze in commissariato: «Atteggiamenti rissosi e fuorilegge, ma gira ancora liberamente»

di Stefano Spagnoli

Segretario nazionale Coisp, il sindacato maggiormente rappresentativo della polizia di Stato

Quanto accaduto al Commissariato di Orvieto due giorni fa non può e non deve essere sottovalutato né lasciare indifferenti. Il ghanese denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, aveva già collezionato un’altra denuncia dei carabinieri, per il medesimo reato, appena 10 giorni prima.

E nondimeno si trova ad Orvieto per scontare una pena alternativa al divieto di dimora a Lecce, quindi già responsabile di altri comportamenti illeciti. Questo comportamento sprezzante di ogni rispetto per le leggi e per le autorità, posto in atto finanche all’interno di un ufficio di polizia, denota sicuramente la spiccata pericolosità del soggetto che, nonostante i suoi atteggiamenti rissosi e fuorilegge, può ancora passeggiare liberamente, non può non richiamare alla mente quanto accaduto qualche giorno fa a Rovereto alla povera Iris.

Non si tratta di creare allarmismi inutili ma solamente di buon senso. Chi assume recidivi comportamenti violenti di questo genere, peraltro assunti semplicemente per un permesso di soggiorno non ancora pronto, incurante di trovarsi all’interno di un ufficio ove presenti numerosi poliziotti, certamente non ha timore di nulla e di alcuna conseguenza e, all’esterno, potrebbe essere capace di qualsiasi altra violenza.

Purtroppo lassismo e falso buonismo degli ultimi anni hanno fatto sì che l’attuale legislazione non consenta di adottare provvedimenti restrittivi duraturi o comunque adeguati ma non possiamo più permetterci neanche che soggetti violenti godano delle porte girevoli della nostra giustizia e restino liberi.

Un plauso ai poliziotti del Commissariato che, con professionalità, anche se con non poca fatica, sono riusciti a contenere l’esagitazione dello straniero riportandolo alla calma ed evitando potenziali ulteriori imprevedibili conseguenze per i presenti