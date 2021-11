Orvieto, usano cellulare rubato: denunciati in due

Avevano utilizzato un cellulare rubato dopo avergli cambiato la scheda telefonica e per loro è arrivata la denuncia per ricettazione da parte della polizia di Stato di Orvieto: a finire nei guai due romeni di 22 e 30 anni, residente rispettivamente ad Aprilia e Perugia.

L’operazione

Tutto è nato dalla denuncia di furto di un cellulare – era all’interno di uno zaino insieme a 45 euro – avvenuto negli spogliatoi di un centro sportivo dell’Orvietano a giugno. Le indagini tecniche degli investigatori hanno accertato che era stato riattivato un mese dopo con un’altra scheda telefonica, per poi venire impiegato ancora con un’ulteriore scheda per circa un mese. Il modus operandi si è ripetuto. Gli agenti sono riusciti a risalire alle utenze e bloccare i due romeni, entrambi denunciati in stato di libertà per ricettazione; niente da fare per il terzo intestatario in quanto non presente in banca dati.