Ospedale Foligno, il grazie di una paziente ternana: «Chirurgia un’eccellenza»

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di una paziente ternana al dg della Usl Umbria 2, inviata alla stampa dall’azienda

In questo anno che ormai volge alla fine, sono dovuta ricorrere molto spesso alle cure dei medici dell’ospedale di Foligno e sono stata ricoverata per ben tre volte per problemi nefrologici essendo una paziente in dialisi peritoneale.

Sono stata operata due volte dal dottor Andreino Tassi, un chirurgo veramente speciale, dall’altissima professionalità medica ma soprattutto estremamente sensibile, sempre pronto ad ascoltarmi e a confortarmi, tranquillizzandomi sempre. Il reparto di chirurgia del ‘San Giovanni Battista’ è un’eccellenza; il personale infermieristico è disponibile e affronta qualsiasi problematica che si presenta ai pazienti.

Vorrei citare anche il reparto di nefrologia e dialisi. Anche qui ho trovato persone speciali come la dottoressa Paola Vittoria Santirosi, responsabile della struttura, veramente preparata e pronta sempre a risolvere i problemi che, purtroppo, in questa branca della medicina sono molteplici. Ma è tutta la struttura di dialisi che funziona ottimamente grazie all’impegno, tra gli altri, dei dottori Francesca Ciabattini, Claudio Monarca e Roberto Riggio.

Un plauso e un ringraziamento di vero cuore va all’infermiera Sara, addetta all’ambulatorio di dialisi peritoneale, una professionista disponibile e super preparata che effettua delle medicazioni in maniera impeccabile e dispensa sempre consigli utili ai pazienti. Insomma l’ospedale di Foligno, a mio avviso, rappresenta davvero un’eccellenza sotto tutti i punti di vista. Grazie a tutti voi, che siete il fiore all’occhiello della sanità umbra.

Il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 dott. Massimo De Fino, nell’augurare ‘un anno nuovo sereno e in buona salute’, rivolge alla signora un sentito ringraziamento per questa importante testimonianza ‘che conferma, ancora una volta, l’organizzazione efficiente e puntuale dei servizi ospedalieri e il grande valore sia professionale che umano dei nostri sanitari che assicurano ogni giorno risposte assistenziali efficaci e di qualità’.