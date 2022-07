Ospedale Terni, caos pronto soccorso: D’Angelo in visita per verifica e disposizioni

Denunce di problemi in serie e sindacati all’attacco. Ora si muove il neo direttore regionale a salute e welfare per i guai legati al pronto soccorso dell’ospedale di Terni: Massimo D’Angelo, in accordo con l’assessore Luca Coletto, sabato mattina ha fatto ‘visita’ al Santa Maria per «verificare direttamente la situazione e dare disposizioni organizzative idonee a gestire l’afflusso dei pazienti». Tête-à-tête con il dg uscente Pasquale Chiarelli ed il personale del PS «con i quali ha definito le linee per migliorare l’attività ed evitare disagi ai cittadini». Vedremo se ci sarà qualche risultato in concreto.

