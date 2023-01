Ospedale Terni: pronta la dirigente Laura Fontetrosciani

di S.F.

Cinquantacinque anni compiuto lo scorso 14 ottobre e per lungo periodo posizione organizzativa in qualità di responsabile infermieristico per il monitoraggio e la programmazione della dotazione organica al dipartimento delle professioni sanitarie dell’ospedale di Perugia. Si chiama Laura Fontetrosciani ed è la vincitrice del bando del Santa Maria di Terni per l’incarico di dirigente in quest’area: c’è il conferimento dell’incarico a tempo determinato, firmato venerdì dal direttore generale Andrea Casciari.

Nuovo ingresso

Per lei si tratta di un ritorno a Terni visto che a ventuno anni, nel 1989, ha lavorato da infermiera in ospedale. L’avviso pubblico era stato indetto lo scorso 28 ottobre per assegnare l’incarico dirigenziale delle professioni sanitarie-area infermieristica «al fine di garantire l’efficienza organizzativa dei percorsi assistenziali e di processo di presa in carico del paziente e la qualità delle attività assistenziali sanitarie e socio-sanitarie». In 44 hanno fatto domanda – tutti ammessi -, quindi al colloquio di questa settimana si sono presentati in 28: la Fontetrosciani ha concluso in testa alla graduatoria con 34,725 punti (decisivo il 20/20 dell’orale, l’unica a prenderlo), poco sopra Marco Zucconi (34,570). Distanti gli altri. «Qualora per qualsiasi motivo, l’idonea nominata non dovesse assumere l’effettivo servizio, la struttura complessa risorse umane è autorizzata a procedere all’ulteriore scorrimento». Si parla di un’assunzione inderogabile ed «assolutamente non posticipabile».