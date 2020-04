Ospedale Terni, positivi due pazienti asintomatici

di F.T.

Dopo aver effettuato il primo screening sul personale dipendente, la direzione dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni ha cominciato ad effettuare i tamponi a tutti i pazienti ricoverati anche nelle aree non Covid. E tale operazione ha già consentito di individuare – mercoledì – due primi pazienti non sintomatici positivi, uno dei quali doveva essere sottoposto nei prossimi giorni ad intervento chirurgico e che era risultato negativo al primo tampone.

I reparti interessati

I due pazienti erano attualmente ricoverati rispettivamente nei reparti di geriatria (dove tutti gli altri degenti sarebbero risultati negativi ai test) e di chirurgia digestiva (qui i risultati dei tamponi sui ricoverati sono attesi nella giornata di giovedì). Fra i provvedimenti immediati della direzione aziendale, la restrizione di ogni accesso esterno ai reparti in questione e – probabilmente – nuove e più severe limitazioni all’accesso all’interno dell’ospedale di Terni. Decisioni sono attese nella giornata di giovedì. Si può ipotizzare, ragionevolmente, che il numero dei degenti asintomatici positivi cresca con il completamento dello screening.

I percorsi

Circa la persona positiva ricoverata in geriatria, sarebbe proveniente da Giove (Terni) – paese sottoposto dalla Regione Umbria a limitazioni da ‘zona rossa’ – e in ospedale dallo scorso 12 aprile. La seconda persona, attualmente in chirurgia digestiva, era giunta al pronto soccorso nei giorni scorsi, quindi ricoverata in medicina d’urgenza e lì sottoposta ad un primo tampone con esito negativo. Il secondo test – quello positivo ed effettuato in vista dell’intervento chirurgico programmato – è arrivato dopo il trasferimento nella chirurgia digestiva.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

Lo screening

«Dall’arrivo dei nuovi strumenti di laboratorio, che ci consentono di processare molti più tamponi al giorno, – spiega la direzione sanitaria – abbiamo esteso lo screening per il riscontro del Covid a tutti i pazienti ricoverati in qualsiasi reparto, compresi quelli che accedono in urgenza dal pronto soccorso, e anche a coloro che erano entrati nelle settimane precedenti e che non erano stati sottoposti a tampone essendo asintomatici e non rispondenti al quadro clinico Covid». Nei prossimi giorni – informa l’ospedale ‘Santa Maria’ – si proseguirà ad effettuare lo screening in tutti i reparti al fine di fare una mappatura completa che consenta di individuare e isolare tutti gli eventuali ulteriori soggetti positivi.

«Azione importante»

«È un’operazione molto importante – aggiunge la task force aziendale del nosocomio – che , al pari di quella fatta per il personale dipendente, vuole garantire la massima sicurezza in tutto l’ospedale e la direzione si impegna a rendere noti nei prossimi giorni il numero degli eventuali altri casi positivi che saranno individuati e prontamente isolati».