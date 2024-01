Ospedale Terni, SC anestesia e rianimazione: Rita Commissari al vertice

di S.F.

Da direttore facente funzione all’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di anestesia e rianimazione. All’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni è stata chiusa la lunga procedura per l’assegnazione: il direttore generale Andrea Casciari ha firmato mercoledì la delibera a favore della dottoressa Rita Commissari, già attiva nel ruolo. L’esito finale era stato comunicato dalla commissione lo scorso 28 dicembre al termine del lungo iter scattato addirittura il 31 dicembre 2020, quando l’azienda attivò la procedura per la selezione. Come mai si è arrivato fino ad oggi? «Non si è potuto dare seguito all’espletamento della procedura selettiva di che trattasi in quanto con nota regionale acquisita il 26 agosto 2022, era stata data disposizione alle aziende del Ssr dell’Umbria di ‘soprassedere ad ogni misura assunzionale compreso il turn-over, in attesa delle specifiche azioni di rientro dello sforamento del tetto di spesa regionale complessivo’. La svolta nell’estate 2023 con l’approvazione in via definitiva del piano triennale del fabbisogno con relativa copertura per la direzione di anestesia e rianimazione. Niente da fare per il dottor Stefano Donato, risultato non idoneo.