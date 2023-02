Otricoli: iniziative in serie per promuovere storia, tradizioni e gli eventi di Ocriculum

Pronto il calendario di iniziative predisposto dall’associazione culturale Ocriculum per valorizzare l’area archeologica, l’evento Ocriculum AD168 e il territorio comunale. Si comincia il 21 aprile con la partecipazione ai Natali di Roma, manifestazione internazionale organizzata dal Gruppo Storico Romano. Una sfilata di rievocatori partirà dal Circo Massimo passando davanti all’Altare della Patria, per via dei Fori Imperiali e per il Colosseo tornando poi al Circo Massimo dove si esibiranno danzatrici, legionari e gladiatori. La partecipazione a questo evento servirà all’associazione anche per promuovere l’evento Ocriculum AD168.

Eventi in serie

La seconda iniziativa si terrà il 13 di maggio in notturna con lo Sbarco di San Vittore, il santo patrono di Otricoli, evento che, come da tradizione, si svolgerà sulle rive del Tevere per rievocare il ritorno del corpo del santo ad Otricoli. Dal 26 al 28 maggio, poi, si terrà Ocriculum AD 168, quest’anno giunto alla decima edizione. Tre giorni di rievocazioni storiche con legionari, navicularia, danzatrici, musici, vigiles e decine di rievocatori civili che proietteranno i visitatori in un municipio romano del II° secolo. Durante i tre giorni si svolgeranno convegni che mirano a valorizzare l’area archeologica. Il 21 e 22 ottobre poi un altro evento rievocativo, il Sacramentum Legionis, ovvero la rievocazione storica del giuramento dei legionari all’imperatore. Questo evento vedrà la presenza di molte legioni ‘amiche’ della Legio XVI Flavia Firma.