Nessun ferito ma tre appartamenti inagibili a causa dell’incendio – per via del fumo e dell’acqua – che si è sviluppato mercoledì sera in un’abitazione di una palazzina di due piani a Paciano. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autoscala, aiutati dai volontari del lago: fortunatamente non si sono registrati problemi seri per le persone.

Condividi questo articolo su