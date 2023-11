‘Paesaggi sonori’: il 21 novembre l’evento conclusivo. Tutte le classi coinvolte

I suoni che accompagnano il dipanarsi degli intrighi di un racconto giallo o che si fanno i soli strumenti per raccontare la quotidianità; i suoni che danno vita ai ricordi richiamati da vecchia foto o diventano straordinari compagni di strada di un esperimento di animatics; i suoni che fotografano uno spaccato generazionale o che sono il motore di una storia in cui le dinamiche sentimentali di un gruppo di ragazzi ritrovano inediti echi nelle parole scritte da Eschilo 2.500 anni fa. Il suono del cinema e i suoni del mondo sono i protagonisti dell’evento conclusivo del progetto ‘Paesaggi sonori – Percorsi di alfabetizzazione audiovisiva intorno all’immagine e al sonoro’ che si svolgerà martedì 21 novembre alle ore 9 presso il cinema Politeama di Terni. Dallo scorso mese di dicembre, le ragazze e i ragazzi – circa 200 in totale – delle scuole coinvolte hanno esplorato la dimensione narrativa del suono cinematografico attraverso la visione di film, incontri, visite presso uno studio di post-produzione e, alla fine, attraverso l’ideazione e realizzazione di un prodotto originale.

Le scuole all’opera

La mattina del 21 novembre – informa la direzione dei licei ‘Tacito’ e ‘Metelli’ di Terni – gli studenti del classico ‘Tacito’ di Terni presenteranno due cortometraggi di finzione: ‘Travolta da echi di vendetta e giustizia nel rumoroso retropalco di una tragedia greca’ (classe 4°A anno scolastico 2022-2023) e ‘Il castello’ (classe 5°A anno scolastico 2022-2023) mentre quelli dell’artistico ‘Metelli’ (classi 4°B e 4àD anno scolastico 2022-2023) condivideranno le proprie ‘sculture sonore’. I ragazzi delle scuole secondarie di primo grado attraverseranno con foto e suoni ‘Le stagioni dei ricordi’ (classe AS anno scolastico 2022-2023 della ‘Luigi Lanzi’ di Stroncone), ci faranno capire un po’ più di sé attraverso ‘I nostri suoni’ (classe 2°L anno scolastico 2022-2023 della ‘Orazio Nucola’), rivivere i suoni che caratterizzano ‘Il primo giorno di scuola’ (3°E anno scolastico 2023-2024 della ‘Alterocca’), i ‘Ricordi d’estate’ (3°B anno scolastico 2023-2024 della ‘Benedetto Brin’) e ‘Una giornata particolare’ (2°D anno scolastico 2022-2023 della ‘Leonardo da Vinci’).

La ‘squadra’

Il progetto è promosso dall’istituto di istruzione classica e artistica di Terni in partnership con l’istituto comprensivo ‘Benedetto Brin’, la scuola secondaria di I grado ‘L. da Vinci e O. Nucula’, l’associazione culturale ArtedelContatto, la società di produzione audiovisiva PARS Film e la Lucioli Fernando Srl, gestore del cinema Politeama. E’ un’iniziativa realizzata nell’ambito del Piano nazionale cinema e immagine per la scuola promosso da Mic – ministero della Cultura e Mim – ministero dell’Istruzione e del Merito. A coordinare il lavoro di scrittura riprese e montaggio dei prodotti audiovisivi sono stati Stefano Cipressi, Simone Moraldi e Marco Neri per ArtedelContatto; Pierluca Neri, Alessandro Pambianco e Lorenzo Tardella per PARS Film. Responsabile scientifico del progetto è la docente Rosita Rossi del liceo artistico, referente per i rapporti con le scuole secondarie di primo grado, la valutazione ed il monitoraggio la docente Annamaria Pescolloni del liceo classico. Insegnanti referenti per le scuole medie sono Francesca Porrazzini (Orazio Nucula), Tania Pulcini (Luigi Lanzi), Phillis Pellegrineschi (Alterocca), Simona Marchegiani (Brin), Paola Scozza (Leonardo da Vinci).